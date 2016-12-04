Гассиев и Лебедев прокомментировали итоги боя за титул чемпиона мира

Российский боксер Мурат Гассиев прокомментировал свою победу над соотечественником Денисом Лебедевым в поединке за титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе.

«Рад, что удалось одержать победу. Старался сделать все, чтобы не довести дело до судейских записок. Я очень хотел победить нокаутом. Денис показал чемпионский характер, у него большое сердце. Я знал, что он будет биться до конца. Не знаю, как удалось выстоять. Лебедев бил очень жестко и сильно. Я старался не пропускать эти удары. Денис пожелал мне удачи, я также поблагодарил его за бой. Думаю, мы с ним еще встретимся и поговорим о состоявшемся поединке», – приводит «Спорт-Экспресс» слова Гассиева.

Лебедев со своей стороны тоже прокомментировал итоги боя. «Я бы не сказал, что проиграл этот бой. Судьям видней. Победил сильнейший. Гассиев был лучше. Думаю, началась эра Мурата Гассиева. Поздравляю команду Мурата, а я еще повоюю. Я сделал все, что мог, благодарю всех за поддержку. Извините, что так получилось. Буду работать», – сказал спортсмен.

Бой между Гассиевым и Лебедевым состоялся вечером 3 декабря. Поединок продолжался все 12 раундов, Гассиев одержал победу по очкам. Двое судей вынесли вердикт в его пользу – 116:112, 116:111, третий – в пользу Лебедева (114:113).