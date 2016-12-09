Макларен: сокрытие допинга в России приобрело беспрецедентные масштабы

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен начал оглашение второй части доклада о допинге. Он заявил, что сокрытие допинга в России приобрело беспрецедентные масштабы. «Ситуация острая, но картина еще не полная. У нас есть доступ только к малой части данных и свидетельств, которые могут существовать», – заявил Макларен (цитата по ТАСС).

В докладе утверждается, что более 1000 российских спортсменов могли быть вовлечены в манипуляции с положительными допинг-пробами. В частности, на Олимпийских играх 2012 г. в Лондоне 15 российских медалистов из 78 были идентифицированы как принимавшие допинг. Десять из них уже лишены наград, отметил Макларен.

По данным WADA, в 2013 г. на чемпионате мира по легкой атлетике у четырех отечественных спортсменов были заменены допинг-пробы. Также утверждается, что шесть призеров Паралимпиады в Сочи, завоевавшие 21 медаль, были уличены в фальсификации допинг-проб.

Кроме того, пробы 12 медалистов зимней Олимпиады в Сочи оказались с повреждениями и отметками внутри. Их пробы «Б» были определены как фальсифицированные. А у двух членов женской сборной России по хоккею в допинг-пробах была мужская ДНК.