Следственный комитет провел обыски в ряде регионов по «допинговым» делам

Следственный комитет России провел сегодня обыски в некоторых регионах в рамках расследования уголовных дел о нарушении антидопинговых правил, передает ТАСС со ссылкой на представителя комитета Светлану Петренко.

«На сегодняшний день допрошено свыше 60 спортсменов, среди которых Татьяна Чернова, Ольга Каниськина, Анна Чичерова, Татьяна Белобородова и другие», - отметила она, не назвав регионы, в которых проводились обыски.

СКР в рамках дел также назначил экспертизу по методикам Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также комплексную экспертизу для проверки доводов главы независимой WADA комиссии Ричарда Макларена о возможности вскрытия пробирок, где хранились анализы на допинг.