Президент МОК выступил за пожизненное отстранение от Олимпиад пойманных на допинге спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступает за пожизненное отлучение от участия в Олимпиадах всех, кто так или иначе причастен к системе применения допинга.

«Любой атлет, будучи олимпийцем, или официальное лицо, задействованное в этой системе, должны быть пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх», - приводятся слова Баха в официальном Twitter пресс-службы МОК.

Бах отметил, что полный доклад независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена продемонстрировал «фундаментальную атаку на целостность спорта».