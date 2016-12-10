Медведева прокомментировала победу в короткой программе финала Гран-при

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свою победу в короткой программе финала серии Гран-при в Марселе. 17-летняя спортсменка показала результат 79,21 балла, который стал новым мировым рекордом.

«Для меня это еще один шаг вперед. И этот факт просто добавляет мне уверенности в себе. У каждого есть свои минусы и плюсы, у каждого есть то, что можно довести до совершенства. Останавливаться нельзя – меня так воспитали мои тренеры», – сказала Медведева.

Она отметила, что для достижения мирового рекорда на этапе серии Гран-при во Франции ей не хватило всего 14 сотых. «Я понимала, где находится этот рекорд, когда во Франции мне не хватило 14 сотых балла», – сказала спортсменка.