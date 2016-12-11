Шипулин прокомментировал результат российской команды в эстафете

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, что последний круг эстафеты на этапе Кубка мира в словенской Поклюке дался ему тяжело. Российская команда, в составе которой помимо Шипулина выступали Максим Цветков, Антон Бабиков и Матвей Елисеев, заняла второе место. Первое завоевала сборная Франции, опередившая россиян на 15,7 сек.

«Я пытался сохранить второе место, слышал, что до Мартена Фуркада 20 сек., а преследователи не дремлют. Погода сегодня была такая, что все старались чисто стрелять. Я хотел сохранить силы на последний рубеж, но, честно говоря, мне пришлось тяжело на последнем круге. Наверное, сказались три гонки подряд», – сказал Шипулин «Матч ТВ».