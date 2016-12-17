Россиянка Акимова стала третьей в гонке преследования на этапе Кубка мира

Российская спортсменка Татьяна Акимова финишировала третьей в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Чехии.

Победу одержала француженка Анаис Шевалье. Она преодолела дистанцию за 30 мин. 38,1 сек. и допустила один промах. Акимова тоже завершила гонку с одним промахом и отстала от победительницы на 19,4 сек.

Второе место заняла представительница Италии Доротея Вирер, уступившая французской спортсменке 9,5 сек. и допустившая два промаха.