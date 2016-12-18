Комитет FIFA начал расследование в отношении Виталия Мутко – Daily Mail

Следственное подразделение комитета по этике Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) начало предварительное расследование в отношении вице-премьера России и президента Российского футбольного союза Виталия Мутко, пишет британская газета Daily Mail.

По данным издания, цель расследования – определить роль Мутко в системе по сокрытию употребления допинга российскими спортсменами.

В случае если его вина будет доказана, пишет газета, Мутко будет отстранен от работы в футбольной сфере, а Чемпионат мира 2018 г. может быть перенесен из России в другую страну.