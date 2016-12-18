Бабиков пришел третьим в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Антон Бабиков занял третье место в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Дистанцию в 15 км он преодолел за 36 мин. 28,3 сек., допустив один промах.

Победу одержал француз Мартен Фуркад (36 мин. 18,9 сек., один промах). Это пятая победа Фуркада на этапах Кубка мира. Вторым к финишу пришел немец Симон Шемп, уступивший французу 8,3 сек. и допустивший два промаха.

Другие россияне – Матвей Елисеев, Антон Шипулин и Максим Цветков – заняли 6-е, 12-е и 22-е места соответственно.