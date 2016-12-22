В Московской филармонии открылся фестиваль искусств «Русская зима»

Фестиваль искусств «Русская зима» открылся в Московской филармонии. Российские классические коллективы и исполнители дадут 10 концертов на сцене Концертного зала имени Чайковского. Фестиваль открыл Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Юрия Симонова. Коллектив исполнил Вторую симфонию Брамса и романтическую элегию «Сказание о Петербурге» Михаила Петухова, а также Второй фортепианный концерт Рахманинова. Солировал победитель XV Международного конкурса имени Чайковского Дмитрий Маслеев. Также в рамках смотра выступят Российский национальный оркестр с Михаилом Плетневым за пультом, Государственный академический камерный оркестр России и дирижер Алексей Уткин, пианисты Элисо Вирсаладзе и Николай Луганский, виолончелист Александр Рудин и многие другие. По сообщению организаторов, кульминацией фестиваля станут ежегодный предновогодний концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 29 декабря и «Новый год с Юрием Башметом» 31 декабря. «Программы обоих вечеров традиционно держатся в секрете», – отметили в филармонии.