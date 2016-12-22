Международный союз конькобежцев отменил этап Кубка мира в России

Международный союз конькобежцев (ISU) перенес из России этап Кубка мира, который должен был пройти в Челябинске, сообщил ресурс nos.nl. Позднее эту информацию агентству «Р-Спорт» подтвердил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Причиной решения стали рекомендации Международного олимпийского комитета федерациям видов спорта, основанные на докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в России.

Ранее Кравцов заявил, что российские конькобежцы справятся с эмоциональным прессингом после публикации второй части доклада. Он подчеркнул, что в сборной по конькобежному спорту и шорт-треку никто не принимал допинг.

МОК в начале декабря продлил санкции, касающиеся проведения в России международных спортивных соревнований, «до дальнейшего уведомления». Ограничения были введены после доклада комиссии Макларена. Заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту должен был пройти в Челябинске 10-12 марта. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира из Сочи в немецкий Кенигзее.