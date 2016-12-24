Промоутер Поветкина анонсировал большое судебное разбирательство по его делу

Президент компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы боксера Александра Поветкина, заявил, что суд по новому делу спортсмена ожидается в 2017 г. «Что касается боев и прочего: нас ждет большой суд в следующем году. Будем судиться, будем смотреть, что это и как с этим бороться. Это уже дальше не Сашина война, а моя война с адвокатами. Будем выгрызать свои права», – сказал Рябинский «Р-Спорту».

Напомним, утром 17 декабря Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что в допинг-пробе Александра Поветкина обнаружено запрещенное вещество остарин. В этот день Поветкин должен был побороться за титул временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, но бой не состоялся.