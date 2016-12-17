Колобков: Поветкин должен быть наказан, если он употреблял допинг

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что боксер Александр Поветкин должен будет понести наказание, если будет доказано, что он употреблял запрещенные препараты. «Неприятная история, должно быть дисциплинарное расследование. Если он употреблял, то должен быть наказан», – сказал Колобков.

Напомним, сегодня утром Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что в допинг-пробе Александра Поветкина обнаружено запрещенное вещество остарин. Сегодня Поветкин должен был побороться за титул временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, но бой не состоялся.