Мединский назвал хищением возможную передачу Украине скифского золота

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что передача золота скифов Украине будет расцениваться как хищение. «Если решение голландского суда вступит в силу, то скифское золото у крымских музеев будет похищено. Другого слова здесь подобрать нельзя. Это будет беспрецедентное решение», – заявил Мединский.

Он отметил, что международное музейное право базируется на нерушимости музейных фондов. «На скифское золото имеют право только крымские музейщики, которые нашли его, отреставрировали, изучили и ввели в музейные фонды Крыма. Решение, принятое голландским судом, глубоко ангажированное и юридически нелепое», – считает министр.

Он добавил, что даже после Второй мировой войны «вопрос перемещения музейных ценностей в счет погашения ущерба, нанесенного фашистской Германией, оговаривался очень сложными юридическими процедурами». «Здесь же росчерком пера голландского судьи сокровища передаются третьей стороне», – заключил Мединский.

Напомним, Окружной суд Амстердама постановил вернуть коллекцию скифского золота, вывезенную на выставку из Крыма, Украине, а не крымским музеям. В постановлении суда говорится, что Крым не является независимым государством, следовательно, коллекция не может быть его национальным достоянием.