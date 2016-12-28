РУСАДА обвинило NYT в искажении слов Анцелиович о российской «допинговой программе»

Слова, сказанные и. о. гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анной Анцелиович журналисту газеты The New York Times, были искажены и вырваны из контекста. Об этом говорится в заявлении РУСАДА, предоставленном ТАСС.

«В ответ на публикацию в газете The New York Times РУСАДА заявляет, что слова и. о. генерального директора Анцелиович были искажены и вырваны из контекста, - сообщается в заявлении. - В ходе беседы Анцелиович с журналисткой Ребеккой Руиз и. о. генерального директора было сделано замечание, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 г., Ричард Макларен отказался от слов "государственная система допинга" и использовал словосочетание "институциональный заговор", исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны. К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России», - указывается в заявлении.

Ранее в среду газета NYT приводила слова Анцелиович, которая якобы заявила ей в интервью, что в ходе подготовки к Олимпийским играм 2014 г. в Сочи в России действительно существовала «допинговая программа». Как цитирует ее газета, «это был институциональный сговор».

Анцелиович добавила, что была «шокирована» этими выводами, появившимися в ходе расследования агентства, подчеркнув, что российским властям не было известно о программе, а государство не являлось ее заказчиком.