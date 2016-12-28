Песков прокомментировал признание о применении «допинговой программы»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал проверить на достоверность слова исполняющего обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович, которые приводит газета The New York Times.

По данным газеты, Анцелиович призналась в интервью изданию, что в ходе подготовки к Олимпийским играм 2014 г. в Сочи в России действительно существовала «допинговая программа». По ее словам, «это был институциональный сговор».

«Это было интервью Тhe New York Times. Сначала нужно проверить достоверность этих слов», - сказал Песков на просьбу прокомментировать интервью Анцелиович американскому изданию.

«Пока мы не можем что-либо говорить, поскольку речь идет именно о сообщении этого издания, и говорить, насколько оно соответствует действительности, насколько слова, которые ей приписывают, были произнесены, что имелось в виду, в каком контексте - все это нужно понимать перед тем, как делать какие-то выводы», - отметил пресс-секретарь, добавив, что в Кремле «не склонны воспринимать такую информацию как первоисточник».

Вместе с тем Песков вновь отметил, что российские власти «с самого начала отрицали какую-либо причастность государства, государственных ведомств, служб или органов к возможному употреблению допинга спортсменами».