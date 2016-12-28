NYT: Российские спортфункционеры больше не отрицают существования «допинговой программы»

Исполняющая обязанности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович в интервью The New York Times признала наличие российской допинговой программы в ходе подготовки к Олимпийским играм 2014 г. «Это был институциональный сговор», – приводит издание ее слова. Ранее любые намеки подобного рода категорически опровергались. Анцелиович уточнила, что руководство страны в этом участия не принимало, а государство не являлось заказчиком программы.

По данным газеты, на признательные интервью Анцелиович и других собеседников ушло несколько дней. В числе собеседников издания был 81-летний руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов. Он считает, что Россия «сделала много ошибок». «Мы должны найти причины, по которым молодые спортсмены принимают допинг, почему они на него соглашаются», – пояснил он.

В ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин отрицал наличие в стране допинговой программы.