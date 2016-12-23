Мутко предложил страховать международные соревнования в России на случай отмены

Вице-премьер России Виталий Мутко предложил подумать о том, чтобы страховать международные соревнования на территории России на случай их отмены. «Отмена соревнований на территории нашей страны – это очень плохо. Это надуманно и ничем не обоснованно. При подписании договоров федерациям нужно предусматривать вопрос страхования, а также меры финансовой ответственности за отмену», – заявил Мутко.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев перенес из России этап Кубка мира, который должен был пройти в Челябинске. Причиной решения стали рекомендации Международного олимпийского комитета федерациям видов спорта, основанные на докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в России.