Международная федерация хоккея на льду объяснила запрет минуты молчания по жертвам катастрофы Ту-154

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объяснила, по какой причине не позволила провести минуту молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи во время матча молодежного чемпионата мира в Канаде.

«Российская сторона обратилась к нам с просьбой провести минуту молчания и надеть черные траурные повязки. Мы позволили хоккеистам надеть их, но не могли допустить проведения минуты молчания. IIHF не проводит минуты молчания по событиям, которые не имеют прямого отношения к хоккею», — указывается в сообщении федерации, поступившем в пятницу, 30 декабря, в редакцию RT.

Представители сборной России ранее обратились к IIHF с просьбой объяснить запрет на проведение минуты молчания, однако получили отказ.