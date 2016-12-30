Эксперты не нашли признаков теракта на борту разбившегося Ту-154 – «Интерфакс»

Версия о теракте на борту разбившегося под Сочи 25 декабря Ту-154 Минобороны не находит подтверждения, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом расследования.

«Первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, в том числе отсутствие следов взрывчатых веществ, не оставляют оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт», - сказал источник.

Он добавил, что из списка основных причин крушения исключены сложные метеоусловия. По словам собеседника «Интерфакса», «на первый план выходят версии о техническом и человеческом факторах, которые потенциально в совокупности могли привести к катастрофе».

Он сообщил, что комиссия уделит особое внимание техническому состоянию воздушного судна. «Будут дополнительно уточнены параметры обслуживания самолета, квалификация обслуживающего персонала аэродромных служб, летного экипажа, взяты пробы топлива», - сказал собеседник агентства.

Ранее были подняты все три черных ящика Ту-154. Два бортовых самописца были обнаружены в хорошем состоянии, и военные авиаэксперты уже приступили к их расшифровке. Пленка третьего самописца, по словам источника «Интерфакса», подверглась механическому воздействию и воздействию морской воды, однако информацию с нее считать можно.

Ресурс Life.ru сообщил, что эксперты уже прослушали речевую запись и последними репликами пилотов оказались «Закрылки, ... !» и «Командир, падаем!».

Источник «Интерфакса» отмечал, что, «по предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты и самолет свалился».