Шахматист Карлсен досрочно покинул церемонию награждения победителей Чемпионата мира по блицу

Норвежский шахматист Магнус Карлсен покинул церемонию награждения призеров чемпионата мира по блицу. Победителем турнира стал россиянин Сергей Карякин, передает «РИА Новости».

Во время фотосессии норвежский шахматист демонстративно ушел, махнув рукой.

Карякин стал чемпионом мира по блиц-шахматам, опередив норвежца по дополнительным показателям. Оба спортсмена получили по 16,5 очка, однако российский шахматист получил титул из-за победы в очной встрече.