Этапы Кубка мира по сноуборду в Казани отменены из-за финансовых проблем

Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, что этапы Кубка мира по сноуборду в Казани отменены из-за финансовых проблем.

«Этапы Кубка мира по сноуборду в дисциплинах кросс и параллельный гигантский слалом, которые должны были состояться в Казани 24–26 февраля, отменяются по финансовым причинам», – говорится в заявлении FIS.

В нем говорится, что Российская федерация сноуборда и FIS вместе ищут альтернативное место проведения соревнований в те же сроки.