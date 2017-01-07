Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад финишировал первым в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Он преодолел дистанцию в 12,5 км за 36 мин. 45,7 сек.

Второе место занял немец Арнд Пайффер, уступивший победителю 1 мин. 9,9 сек. Третьим к финишу пришел итальянец Доминик Виндиш, отставший от Фуркада на 1 мин. 32,4 сек.

Лучший результат среди россиян показал Антон Бабиков. Он прошел дистанцию за 38 мин. 26,4 сек.