В Москве, несмотря на мороз, прошел велопарад

В воскресенье, 8 января, в Москве при температуре минус 27 градусов прошел велопарад. Один из участников пробега рассказал радиостанции «Говорит Москва», что в мероприятии участвовало около 1000 велосипедистов.

В 11 часов утра колонна стартовала с Третьей Фрунзенской улицы, доехала до Кремля и, обогнув комплекс, вернулась на точку старта. Велопробег продлился чуть меньше часа.

В Москве 7 января был объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за морозов. Метеорологи признали рождественскую ночь 2017 г. в Москве самой холодной с начала века. В черте города 7 января подморозило до минус 29,9 градуса, в Подмосковье – до минус 33,4 градуса.

Однако организаторы велозабега отказались отменять мероприятие. Они объяснили, что хотят показать, что «вне зависимости от погодных условий городу нужна развитая велоинфраструктура». По их мнению, город должен обеспечивать комфорт и безопасность велосипедистов и зимой, своевременно очищая улицы от снега.

«Мы хотим обратить внимание, что в любое время года и в любую погоду есть люди, у которых должно быть право выбора транспортного средства», – заявили «РИА Новости» организаторы велопарада.