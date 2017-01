Режиссер «Ла-Ла Ленд» Дэмьен Шазелл получил два «Золотых глобуса»

Премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссер» получил Дэмьен Шазелл за работу над мюзиклом «Ла-Ла Ленд» (La La Land), сообщает ТАСС. Его соперниками в этой номинации были Том Форд («Под покровом ночи», Nocturnal Animals), Мел Гибсон («По соображениям совести», Hacksaw Ridge), Барри Дженкинс («Лунный свет», Moonlight) и Кеннет Лонерган («Манчестер у моря», Manchester by the Sea).

Шазелл также получил «Золотой глобус» за лучший сценарий. Награда была вручена и композитору Джастину Гурвичу за музыку к фильму.

«Лучшим актером в комедии или мюзикле» назван канадский исполнитель Райан Гослинг за роль в «Ла-Ла Ленд». Его соперниками были Колин Фаррелл («Лобстер», The Lobster), Хью Грант («Флоренс Фостер Дженкинс», Florence Foster Jenkins), Джона Хилл («Парни со стволами», War Dogs), Райан Рейнольдс («Дэдпул», Deadpool). Хью Лори получил «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в сериале «Ночной администратор» (The Night Manager).

Американская исполнительница Эмма Стоун названа «лучшей актрисой в комедии или мюзикле» за роль Мии Долан в «Ла-Ла Ленд». Ее соперницами по номинации были Аннетт Бенинг («Женщины ХХ века», 20th Century Women), Лили Коллинз («Правила побоку», Rules Don't Apply), Хейли Стайнфелд («Почти семнадцать», The Edge of Seventeen), Мэрил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»).

Трагикомедия «Ла-Ла Ленд» об истории любви джазового пианиста и молодой актрисы также выиграла в номинации «Лучший комедийный фильм или мюзикл», где были представлены фильмы «Женщины ХХ века», «Дэдпул», «Флоренс Фостер Дженкинс» и «Синг Стрит» (Sing Street).

«Золотой глобус» за лучший драматический фильм присужден «Лунному свету». Лучшим фильмом на иностранном языке признана «Она» (Elle) Пола Верхувена, сыгравшая в этой картине Изабель Юппер получила награду как лучшая драматическая актриса. Лучшим мультфильмом стал «Зверополис» (Zootopia) студии Walt Disney.

Мэрил Стрип получила премию Сесиля Б. Де Милля за вклад в кинематограф. Получая награду, она выступила в защиту свободы слова, в защиту толерантности, отметила, что если Голливуд избавится от приезжих и аутсайдеров, то «будет нечего смотреть, кроме футбола и смешанных боевых искусств». Она напомнила, как ныне избранный президент Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании спародировал инвалида, работающего репортером в The New York Times, Сержа Ковалески, и это вызвало смех в аудитории. Актриса отметила, что нет ничего хорошего в том, что человек позволяет себе публично выразить неуважение к другому, которого он превосходит по рангу, влиятельности и способности ответить, и что такое порождает дальнейшее неуважение и травлю (пересказ по The Washington Post).