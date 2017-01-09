Хор имени Александрова объявил набор новых артистов после авиакатастрофы

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова (хор имени Александрова) объявил набор новых артистов - объявление об этом сегодня опубликовано на сайте коллектива. «К участию допускаются лица от 18 до 45 лет, имеющие академическое вокальное (хореографическое) образование и опыт профессиональной деятельности», - отмечается в сообщении.

Конкурс будет проводиться с 16 по 25 января 2017 г. По данным «Газеты.ру», меньше чем через месяц, в День защитника Отечества 23 февраля, новые участники ансамбля выступят перед руководством страны на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце.

В катастрофе самолета Ту-154 в Сочи 25 декабря 2016 г. погибли 64 артиста ансамбля хора Александрова и главный дирижер коллектива Валерий Халилов.