Мюзикл «Ла-Ла Ленд» лидирует по номинациям на BAFTA

Мюзикл «Ла-Ла Ленд» (La La Land) получил 11 номинаций на премию Британской академии кино- и телевизионных искусств (BAFTA) и лидирует в этом отношении, сообщает «Интерфакс». Недавно эта картина стала триумфатором церемонии вручения премии «Золотой глобус». На BAFTA он номинирован в категориях «Лучший фильм», «Лучший актер» (Райан Гослинг), «Лучшая актриса» (Эмма Стоун), «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий» (в этих номинациях представлен Шазелл). Награды будут вручены 12 февраля.

Девять номинаций получила лента Тома Форда «Ночные животные» (Nocturnal Animals), в частности, на премии претендуют сам Форд – за сценарий и режиссуру – и Джейк Джилленхол как лучший актер.

Также на девять наград номинирована фантастическая драма Дени Вильнева «Прибытие» (Arrival).

В шести категориях представлен «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea) Кеннета Лонргана.

По пять номинаций у получившей «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах британской драмы «Я, Дэниел Блейк» (I, Daniel Blake) и спин-оффа серии о Гарри Поттере «Фантастические твари и где они обитают» (Fantastic Beasts and Where to Find Them).

Картина Барри Дженкинса «Лунный свет» (Moonlight) номинирована в четырех категориях, хотя раньше ее прочили в главные конкуренты «Ла-Ла Ленду».