Умер зять Елизаветы II, бывший муж принцессы Маргарет

В Великобритании 13 января умер фотограф и режиссер Энтони Роберт Армстронг-Джонс, граф Сноудон, бывший муж принцессы Маргарет, сестры королевы Елизаветы. Он умер у себя дома, сообщает ВВС со ссылкой на пресс-релиз его фотоагентства Camera Press, его смерть подтвердил представитель семьи. Лорду Сноудону было 86 лет.

Елизавета II опечалена этим известием, передал корреспондент ВВС королевского пула. Он уточнил, что в последнее время Сноудон болел.

Потомок валлийского дворянского рода Армстронг-Джонс женился на принцессе Маргарет 6 мая 1960 г. После этого он получил титулы графа Сноудонского и виконта Линли. Сноудон, начавший карьеру фотографа в сфере моды, дизайна и театра, затем стал специалистом по портретам членов королевской семьи, а также помогал в организации и дизайне королевских церемоний.

Маргарет вышла за него замуж после несчастливого романа с королевским шталмейстером, героем войны, бывшим летчиком Питером Таунсендом. Правительство и страны Британского содружества не давали согласия на брак принцессы с разведенным мужчиной, что противоречило тогдашним принципам англиканской церкви. По достижении 25-летнего возраста Маргарет имела права выйти замуж по собственному желанию, но без согласия правительства и королевы она была бы вынуждена отказаться от титула, статуса и финансирования по «цивильному листу». В результате принцесса объявила, что решила отказаться от этого замужества, так как верна учению церкви и своему долгу стране.

Брак со Сноудоном продолжался 18 лет. У них родились сын, Дэвид Армстронг-Джонс, виконт Линли, и дочь, леди Сара Армстронг-Джонс. Биографы семьи писали, что супруги не сошлись характерами. Они развелись в 1978 г.

Сноудон затем женился во второй раз. Принцесса больше замуж не выходила.

Сноудон к 70-м гг. был признан как один из самых уважаемых фотографов Великобритании. Наиболее известны его портреты знаменитостей, которые публиковались на страницах Vogue, Vanity Fair и The Daily Telegraph. Он фотографировал Барбару Картленд, Агату Кристи, Лоуренса Оливье, Джона Роналда Руэла Толкиена, Дэвида Боуи, Элизабет Тейлор, Джека Николсона и Диану, принцессу Уэльскую. Около сотни его работ вошли в коллекцию Национальной портретной галереи в Лондоне. За свою карьеру Сноудон был художественным консультантом журнала Sunday Times, получил Emmy за документальный фильм, среди героев которого были Твигги, Сесил Битоне и Ноэл Кауард, участвовал в разработке дизайна вольера для птиц Лондонского зоопарка и получил патент за изобретение модели электрического инвалидного кресла. В 1981 г. он основал трест своего имени, который платит стипендии студентам-инвалидам.

Принцесса Маргарет умерла в 2002 г. от инсульта в возрасте 71 года.