Шипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Антон Шипулин победил в индивидуальной гонке (20 км), которая проходила в итальянском Антхольце в рамках очередного этапа Кубка мира.

Спортсмен, допустив 1 неточный выстрел, прошел дистанцию за 50 минут 38,1 секунды. Индивидуальную гонку на этапах Кубка мира он выиграл впервые. На втором месте с отставанием в 41 секунду и 2 промахами француз Мартен Фуркад. На третьем месте украинский биатлонист Сергей Семенов, с 1 промахом он проиграл лидеру гонки 56,8 секунды.

Другие российские спортсмены, принимавшие участие в гонке, в итоговом протоколе были в таком порядке: седьмой - Максим Цветков (1 промах), 12 - Евгений Гараничев (2), 39 - Антон Бабиков (4), 64 - Дмитрий Малышко (4), 87 - Матвей Елисеев (6).

Шестой этап Кубка мира по биатлону проходит с 19 по 22 января.