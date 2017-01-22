Жуков прокомментировал решение IBU по российским биатлонистам

Решение Международного союза биатлонистов (IBU) по российским спортсменам фактически подтвердило, что наши спортсмены соревнуются и выигрывают по-честному, заявил председатель Олимпийского комитета России (ОКР), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

По его словам, в IBU внимательно рассматривали вопрос «и не нашли каких-либо нарушений». Естественно, поэтому наших биатлонистов допустили к соревнованиям, добавил глава ОКР.

Жуков сообщил, что сейчас все международные спортивные федерации пристально изучают списки, которые им предоставлены на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. «И, соответственно, если они не находят никаких нарушений, естественно, к этим спортсменам претензий нет», - констатировал он.

При этом глава ОКР уверен, что большая часть так называемых данных из этого доклада «ничем не подкреплена, никакими доказательствами - так же, как это было после выхода первой части доклада Макларена, перед Олимпийскими играми в Рио».

По его сведениям, все федерации, в том числе лыжная, запросили сведения о спортсменах своего профиля «и те, кто не получил каких-то доказательств вины спортсменов, естественно, они их не отстраняют от соревнований».

Ранее в воскресенье стало известно, что IBU закрыл дела в отношении 22 из 29 российских спортсменов, которые подозревались в употреблении допинга, за неимением доказательств.