Мутко: у FIFA нет претензий в связи с подготовкой к Кубку конфедераций и ЧМ-2018

У FIFA нет вопросов к российской стороне по организации матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 г., заявил вице-премьер России Виталий Мутко.

«По линии FIFA сейчас по Кубку конфедераций больших, серьезных вопросов нет, в конце февраля будет еще очередной визит делегации. Их будет около 60 человек, они проедут все четыре города (где будут проводиться матчи Кубка конфедерации)», - сказал вице-премьер на совещании премьера Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

Мутко отметил, что все четыре города, где пройдут матчи Кубка конфедераций - Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань, - готовы к проведению состязаний.

19 января сообщалось, что FIFA и правительство России вложат еще 1,5–2 млрд руб. в стадион «Зенит-арена» в Петербурге – за эти деньги его доведут до уровня требований FIFA для чемпионата мира по футболу в 2018 г.

Стадион «Крестовский», бывшая «Зенит-арена», дорожал на протяжении всего своего строительства, начатого в 2007 г. В 2004 г. его планировали построить за три года и 7,2 млрд руб. В сентябре 2016 г. администрация Санкт-Петербурга оценила суммарные затраты в 42 млрд руб.

Однако в конце декабря 2016 г. администрация Петербурга заключила с ОАО «Метрострой» контракт на достройку стадиона на 2 млрд руб. После этого расчетная стоимость объекта приблизилась к 44 млрд руб., что делает его одним из самых дорогих стадионов в мире. Итоговая стоимость «Крестовского» официально не называлась.