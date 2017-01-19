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Стадион «Крестовский» потребует еще 2 млрд рублей

Чтобы принять ЧМ-2018, стадиону понадобится дополнительное оборудование, заявил Виталий Мутко
Стадион рассчитан на 68 000 зрителей, общая площадь – около 280 000 кв. м.
Стадион рассчитан на 68 000 зрителей, общая площадь – около 280 000 кв. м.
Е. Егоров / Ведомости

FIFA и правительство России вложат еще 1,5–2 млрд руб. в стадион «Крестовский» в Петербурге – за эти деньги его доведут до уровня требований FIFA для чемпионата мира по футболу в 2018 г.

Не только «Крестовский»

На презентации логотипа Евро-2020 Виталий Мутко отметил, что на адаптацию каждого из стадионов, участвующих в чемпионате, будет выделено не более 2,5 млрд руб. Адаптация «Крестовского» займет три-четыре месяца, сказал он - средства уже были в программе подготовки к ЧМ-2018, это не новые деньги, утверждает он. Адаптация стадионов была заложена в программу, все это продумано и заложено в тот бюджет, который был выделен в 2010 г., подчеркнул Мутко.

«На подготовку стадиона на Крестовском острове к требованиям FIFA к ЧМ-2018 необходимо 1,5–2 млрд руб. Эти деньги будут выделены FIFA и федеральным правительством. На подготовку стадиона к чемпионату Европы дополнительных средств не нужно», – передал «Интерфакс» слова председателя оргкомитета ЧМ-2018, вице-премьера Виталия Мутко.

Как уточнила «Фонтанка», Мутко сказал, что в финансировании поучаствуют также ФК «Зенит» и Санкт-Петербург. «Нужны дополнительные периметры безопасности, въездные зоны для автомобилей и автобусов, на время ЧМ мы должны построить павильоны спонсоров, технические павильоны, расширить зону прессы, WiFi подключить. Также требования к обслуживанию категорий VIP. Различная мебель, кухонное оборудование. Это все то, что в общестроительный проект не входит. И это все считается, приблизительно 1,5–2 млрд будет стоить», – сказал вице-премьер.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (на фото в центре) 12 сентября по просьбе городских властей (на фото слева – вице-губернатор Игорь Албин) и подрядчика отслужил на стадионе «Зенит арена» молебен о благополучном завершении строительных работ
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Стадион «Крестовский», бывшая «Зенит-арена», дорожал на протяжении всего своего строительства, начатого в 2007 г. В 2004 г., когда была выбрана площадка для строительства и проект, его планировали построить за три года и 7,2 млрд руб. В сентябре 2016 г. администрация Санкт-Петербурга оценила суммарные затраты в 42 млрд руб.

Однако в конце декабря 2016 г. администрация Петербурга заключила с ОАО «Метрострой» контракт на достройку стадиона на 2 млрд руб. После этого расчетная стоимость объекта приблизилась к 44 млрд руб., что делает его одним из самых дорогих стадионов в мире. Самым дорогим футбольным стадионом считается стадион Уэмбли в Лондоне. Строительство арены на 90 000 зрителей на месте старого стадиона обошлось в $1,25 млрд.

Итоговая стоимость «Крестовского» официально не называлась, но 29 декабря губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пообещал, что итоговая сумма будет подсчитана перед проведением Кубка конфедераций, игры которого запланированы на июнь.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 г. на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям FIFA по вместимости и безопасности. Стадион рассчитан на 68 000 зрителей, общая площадь – около 280 000 кв. м.

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В декабре 2004 г. губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко своим постановлением разрешила «Газпрому» построить на Крестовском острове новый стадион вместо стадиона имени Кирова. На конкурсе проектов победило японское бюро архитектора Кисё Курокавы, в исполнении которого арена похожа на космический корабль. Стоимость строительства оценивалась в $250 млн, или 7,2 млрд руб. Завершить строительство планировалось в 2007 г.
Е. Кузьмина / Ведомости
В декабре 2004 г. губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко своим постановлением разрешила «Газпрому» построить на Крестовском острове новый стадион вместо стадиона имени Кирова. На конкурсе проектов победило японское бюро архитектора Кисё Курокавы, в исполнении которого арена похожа на космический корабль. Стоимость строительства оценивалась в $250 млн, или 7,2 млрд руб. Завершить строительство планировалось в 2007 г.
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В 2006 г. принято решение о финансировании строительства стадиона за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Матвиенко заявляет, что на стройку пойдут налоги, перечисляемые в бюджет «дочкой» «Газпрома» – «Газпром нефтью», специально для этого перерегистрировавшейся в Санкт-Петербурге. Подряд на строительство стадиона за 6,7 млрд руб. выиграло ООО «Синтез-СУИ», аффилированное с группой «Синтез». Начался снос стадиона имени Кирова.
Олег Макаров / РИА Новости
В 2006 г. принято решение о финансировании строительства стадиона за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Матвиенко заявляет, что на стройку пойдут налоги, перечисляемые в бюджет «дочкой» «Газпрома» – «Газпром нефтью», специально для этого перерегистрировавшейся в Санкт-Петербурге. Подряд на строительство стадиона за 6,7 млрд руб. выиграло ООО «Синтез-СУИ», аффилированное с группой «Синтез». Начался снос стадиона имени Кирова.
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В 2008 г. проект стадиона уточнен и изменен по решению заказчика: добавлено выкатное поле и трансформирующаяся крыша. Из-за резкого увеличения стоимости проекта до 23,7 млрд руб. контракт с «Синтез-СУИ» расторгнут. На конкурсе выбран новый подрядчик – компания «Инжтрансстрой», структура корпорации «Трансстрой», входившей тогда в группу «Базовый элемент» Олега Дерипаски. «Трансстрой» берется достроить стадион за 13 млрд руб. Завершить строительство планируется в 2011 г.
Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
В 2008 г. проект стадиона уточнен и изменен по решению заказчика: добавлено выкатное поле и трансформирующаяся крыша. Из-за резкого увеличения стоимости проекта до 23,7 млрд руб. контракт с «Синтез-СУИ» расторгнут. На конкурсе выбран новый подрядчик – компания «Инжтрансстрой», структура корпорации «Трансстрой», входившей тогда в группу «Базовый элемент» Олега Дерипаски. «Трансстрой» берется достроить стадион за 13 млрд руб. Завершить строительство планируется в 2011 г.
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В 2010 г. Россия выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 г. Стадион в Санкт-Петербурге включен в число арен, которым предстоит принимать матчи состязания. Проект стадиона переработан институтом «Моспроект-4» с учетом требований FIFA к вместимости футбольных арен, безопасности зрителей и уровню комфорта. Вместимость стадиона увеличилась на 10%. А стоимость контракта с «Инжтрансстроем» выросла до 22,6 млрд руб. Завершить строительство планируется к 2014 г.
Михаил Разуваев / ФК «Зенит»
В 2010 г. Россия выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 г. Стадион в Санкт-Петербурге включен в число арен, которым предстоит принимать матчи состязания. Проект стадиона переработан институтом «Моспроект-4» с учетом требований FIFA к вместимости футбольных арен, безопасности зрителей и уровню комфорта. Вместимость стадиона увеличилась на 10%. А стоимость контракта с «Инжтрансстроем» выросла до 22,6 млрд руб. Завершить строительство планируется к 2014 г.
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Проект стадиона вновь значительно изменен, в частности усилен фундамент чаши. Стоимость строительства увеличена до 24,4 млрд руб. Из-за существенных изменений условий контракта договор с «Инжтрансстроем» расторгнут. Однако «Инжтрансстрой» выигрывает новый конкурс на достройку объекта. Завершение строительства запланировано на осень 2015 г.
«Трансстрой»
Проект стадиона вновь значительно изменен, в частности усилен фундамент чаши. Стоимость строительства увеличена до 24,4 млрд руб. Из-за существенных изменений условий контракта договор с «Инжтрансстроем» расторгнут. Однако «Инжтрансстрой» выигрывает новый конкурс на достройку объекта. Завершение строительства запланировано на осень 2015 г.
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В 2016 г. цена проекта к началу года выросла до 34,9 млрд руб. Городская топонимическая комиссия присвоила стадиону название «Крестовский». 13 июля комитет по строительству расторг договор с подрядчиком и потребовал возврата аванса в 2,7 млрд руб. Структуры «Трансстроя», с 2014 г. не входящего в «Базэл», оспаривают расторжение контракта и требуют 1,8 млрд руб. за неоплаченные работы. Завершение строительства намечено на декабрь 2016 г. Город оценивает общие затраты бюджета на стройку в 42,5 млрд руб.
Е. Егоров / Ведомости
В 2016 г. цена проекта к началу года выросла до 34,9 млрд руб. Городская топонимическая комиссия присвоила стадиону название «Крестовский». 13 июля комитет по строительству расторг договор с подрядчиком и потребовал возврата аванса в 2,7 млрд руб. Структуры «Трансстроя», с 2014 г. не входящего в «Базэл», оспаривают расторжение контракта и требуют 1,8 млрд руб. за неоплаченные работы. Завершение строительства намечено на декабрь 2016 г. Город оценивает общие затраты бюджета на стройку в 42,5 млрд руб.
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