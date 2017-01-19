Стадион «Крестовский» потребует еще 2 млрд рублей

FIFA и правительство России вложат еще 1,5–2 млрд руб. в стадион «Крестовский» в Петербурге – за эти деньги его доведут до уровня требований FIFA для чемпионата мира по футболу в 2018 г.

Не только «Крестовский» На презентации логотипа Евро-2020 Виталий Мутко отметил, что на адаптацию каждого из стадионов, участвующих в чемпионате, будет выделено не более 2,5 млрд руб. Адаптация «Крестовского» займет три-четыре месяца, сказал он - средства уже были в программе подготовки к ЧМ-2018, это не новые деньги, утверждает он. Адаптация стадионов была заложена в программу, все это продумано и заложено в тот бюджет, который был выделен в 2010 г., подчеркнул Мутко.

«На подготовку стадиона на Крестовском острове к требованиям FIFA к ЧМ-2018 необходимо 1,5–2 млрд руб. Эти деньги будут выделены FIFA и федеральным правительством. На подготовку стадиона к чемпионату Европы дополнительных средств не нужно», – передал «Интерфакс» слова председателя оргкомитета ЧМ-2018, вице-премьера Виталия Мутко.

Как уточнила «Фонтанка», Мутко сказал, что в финансировании поучаствуют также ФК «Зенит» и Санкт-Петербург. «Нужны дополнительные периметры безопасности, въездные зоны для автомобилей и автобусов, на время ЧМ мы должны построить павильоны спонсоров, технические павильоны, расширить зону прессы, WiFi подключить. Также требования к обслуживанию категорий VIP. Различная мебель, кухонное оборудование. Это все то, что в общестроительный проект не входит. И это все считается, приблизительно 1,5–2 млрд будет стоить», – сказал вице-премьер.

Стадион «Крестовский», бывшая «Зенит-арена», дорожал на протяжении всего своего строительства, начатого в 2007 г. В 2004 г., когда была выбрана площадка для строительства и проект, его планировали построить за три года и 7,2 млрд руб. В сентябре 2016 г. администрация Санкт-Петербурга оценила суммарные затраты в 42 млрд руб.

Однако в конце декабря 2016 г. администрация Петербурга заключила с ОАО «Метрострой» контракт на достройку стадиона на 2 млрд руб. После этого расчетная стоимость объекта приблизилась к 44 млрд руб., что делает его одним из самых дорогих стадионов в мире. Самым дорогим футбольным стадионом считается стадион Уэмбли в Лондоне. Строительство арены на 90 000 зрителей на месте старого стадиона обошлось в $1,25 млрд.

Итоговая стоимость «Крестовского» официально не называлась, но 29 декабря губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пообещал, что итоговая сумма будет подсчитана перед проведением Кубка конфедераций, игры которого запланированы на июнь.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 г. на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям FIFA по вместимости и безопасности. Стадион рассчитан на 68 000 зрителей, общая площадь – около 280 000 кв. м.