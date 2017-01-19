Смольный предъявил бывшему подрядчику «Зенит-арены» претензии на 11,4 млрд рублей

Власти Петербурга предъявили группе компаний «Трансстрой» претензии на общую сумму 11,4 млрд руб. Претензии касаются контракта по строительству нового стадиона на Крестовском острове, пояснил руководитель комитета по строительству Петербурга Сергей Морозов.

«Власти Петербурга выставили претензии "Транстрою" на 11,4 млрд руб., в том числе на 3,6 млрд не освоенных остатков. Кроме того, среди претензий штрафы за срыв сроков, дефектовка и другое», - уточнил он.

По его словам, банкам также направлены требования на возврат банковских гарантий, но суммы «существенно меньше».

Правительство Петербурга в июле 2016 г. расторгло контракт из-за неоднократных срывов графиков строительства, невыполнения правил противопожарной, антитеррористической безопасности, а также неустранение замечаний заказчика по качеству выполняемых работ, нецелевое расходование бюджетных средств. Позже город заключил контракты с ОАО «Метрострой» на достройку стадиона к чемпионату мира 2018 г.

С учетом всех изменений стоимость строительства объектов стадиона, зоны контроля доступа и намывных территорий – 42 млрд руб.