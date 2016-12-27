Сдача стадиона в Петербурге откладывается на три месяца

Генподрядчик по строительству стадиона к ЧМ-2018 в Петербурге – ОАО «Метрострой» не успело сдать объект к концу этого года, как обещали городские власти. Заключенные с ним в августе два контракта на общую сумму 7,8 млрд руб. на выполнение работ, истекавшие 26 декабря, продлены до 31 марта. Дополнительные соглашения к этим контрактам были опубликованы на сайте госзакупок 26 декабря и датированы 23 декабря.

Контракты с «Метростроем» администрация Петербурга заключила после того, как разорвала отношения с «Трансстроем», который строил футбольный стадион с 2008 г. Арена, строительство которой началось еще в 2006 г., в июне 2017 г. должна принять игры Кубка конфедераций. Вся смета стадиона до сих пор оценивалась примерно в 42 млрд руб. Власти Петербурга до последнего момента уверяли, что объект будет сдан до конца года.

«Метрострой» уже получил аванс в размере полной стоимости обоих контрактов, но до конца года погашено будет только 508,5 млн руб. Остаток выданного подрядчику аванса должен быть погашен не позднее 31 марта 2017 г., следует из допсоглашений.

Ранее, 9 декабря, стороны договорились о продлении сроков проверки и приемки выполненных работ. Первоначально предполагалось, что заказчик должен в течение 10 дней после того, как подрядчик уведомит о завершении работ, собрать комиссию и в течение 30 дней провести приемку. По допсоглашениям от 9 декабря сроки приемки продлены до 90 дней. Также с 15 до 90 дней продлеваются сроки проверки Фондом капитального строительства и реконструкции документов, которые передаст подрядчик.

Стадион построен, следующий этап – адаптация под требования FIFA, прокомментировал в понедельник «Ведомостям» вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. О том, что строительно-монтажные работы на стадионе завершены, в понедельник также сообщила пресс-служба «Метростроя». Продлен лишь срок сдачи объекта заказчику, утверждает представитель подрядчика. По ее словам, это связано с большим объемом документации. Проект пришлось корректировать в связи с новыми требованиями силовых ведомств, параллельно с закрытием контрактов будут вестись пусконаладочные работы, утверждает представитель «Метростроя».

Заявление о выдаче заключения о соответствии объекта в понедельник поступило в Северо-Западное управление Ростехнадзора, подтвердил представитель ведомства.

По его словам, к заявлению прилагается большой объем документации, которая теперь будет изучаться. Вопросы о том, есть ли претензии к новому стадиону, и о том, когда завершится проверка документов, представитель Ростехнадзора комментировать отказался: «Документация поступила только сегодня, поэтому нужно время для анализа».

Работы на стадионе еще будут продолжаться: 20 декабря комитет по строительству Петербурга заключил контракт с «Метростроем» как единственным поставщиком на выполнение дополнительных работ по благоустройству территории и организации зоны доступа. Средства на этот контракт (952 млн руб., новый срок окончания – март 2017 г.) были заложены в майских поправках к бюджету города, утверждает Албин. Тогда смета стадиона увеличилась на 4,3 млрд руб. Албин объясняет необходимость дополнительных работ требованиями правоохранительных органов. По его словам, только система видеонаблюдения включает 2000 камер.

Пока стадион – красивая упаковка, системы хоть по большей части и установлены, но требуют настройки, к примеру, крыша раздвигается медленнее, чем предполагалось, рассказал менеджер одного из субподрядчиков. Стадион оборудован уникальными системами, но их наладка может занять несколько месяцев, говорит другой человек, знакомый с ситуацией на стройке.

Если объект готов, для его приемки достаточно двух недель, скорее всего, городу необходимо три месяца, чтобы определить все недоделки и исправить их, говорит президент «Универсального финансового консультанта» Юрий Красковский. Продление приемки объекта на два месяца он называет ненормальным.

Перенос сроков приемки – исключительный случай, говорит Ольга Дученко, старший юрист «Качкин и партнеры». Она называет решение компромиссом: для переноса сроков выполнения работ нужны основания, а продление сроков приемки может позволить подрядчику завершить работы без нарушения существенных условий контракта.

Первый официальный матч на новом стадионе запланирован на 23 апреля (ФК «Зенит» будет играть с ФК «Урал»), сообщила пресс-служба оргкомитета «Россия-2018». По ее данным, кроме наладки оборудования на стадионе необходимо подготовить газон, построить временную инфраструктуру для проведения Кубка конфедераций. «Все эти работы будут осуществляться в соответствии с графиком и, безусловно, завершатся до первого официального матча Кубка конфедераций FIFA 2017», – сообщила пресс-служба оргкомитета «Россия-2018». Очередной визит FIFA на стадионы Кубка конфедераций для оценки готовности инфраструктуры и операционного планирования состоится в феврале.

В ноябре стало известно, что из-за повышенной вибрации поле стадиона не устроило экспертов FIFA. Чтобы решить эту проблему, строители укрепляют металлическое основание поля, ставят дополнительные опоры. Эти работы должны быть оформлены как новый контракт, уже есть проектная документация, но не определен источник финансирования, рассказывал на прошлой неделе источник, близкий к «Метрострою». Собеседник «Ведомостей» считает, что на это может потребоваться дополнительно 300–400 млн руб.