Суд зарегистрировал иск против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Василеостровский районный суд зарегистрировал коллективный иск активистов к комитету имущественных отношений (КИО) Петербурга о признании незаконным распоряжения этого ведомства о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы на сайте суда. Дата слушаний пока не уточняется.

Истцами выступают 20 человек, в числе которых – депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и Александр Кобринский. В качестве заинтересованных лиц к делу привлечены комитет по культуре Петербурга, РПЦ в лице Московского патриархата и государственный музей-памятник «Исаакиевский собор».

Ранее президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой отозвать ходатайство о передаче РПЦ Исаакиевского собора.

Как сообщается на официальном сайте Союза музеев, Пиотровский в письме подчеркивает, что этот вопрос вызвал противоречивую реакцию в обществе, спровоцировав публичные конфликты и противостояние людей.

На взгляд Пиотровского, в настоящий момент РПЦ переданы практически все храмы и прочие сооружения, которые необходимы для возрождения полноценной религиозной жизни в России.

«В своем письме Пиотровский выразил убеждение, что мир в душах людей и согласие в обществе важнее любого имущества, и предложил патриарху рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Санкт-Петербургской епархии о передаче Исаакиевскогособора. Это, по мнению президента Союза музеев России, позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение», – говорится в сообщении.

В Петербургской епархии резко отреагировали на письмо Пиотровского. «Вообще Михаилу Борисовичу, если он ратует за Исаакиевский собор как за исторический памятник, может быть, имеет смысл больше заниматься историческими традициями Эрмитажа как одного из лучших музеев мира, а не устраивать там провокационные выставки, подобные выставке Яна Фабра? Может, стоит озаботиться этим?» – заявил в четверг порталу «Интерфакс-религия» глава епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Александр Пелин.