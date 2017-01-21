Мединский назвал ключевое условие передачи Исаакия РПЦ

Ключевым условием передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, по мнению министра культуры Владимира Мединского, является то, что в результате должен увеличиться и облегчиться доступ граждан в собор, в том числе на смотровые площадки и в иные помещения. Это передает ТАСС. По его мнению, храм должен стать более доступным. «Вот это, на мой взгляд, ключевая вещь - сохранность его как музейной ценности и доступ граждан к величайшему шедевру нашей архитектуры и культуры», - заявил министр.

Передачу Исаакия Церкви Мединский назвал «тонким вопросом». «Здесь зависит от того, как будет отработана процедура, условия и соблюдены все технические и правовые детали в процессе передачи, - пояснил министр. - Важно, чтобы музейная составляющая не пострадала, мы к работе, которую будет вести комитет по культуре Санкт-Петербурга и соответствующая епархия РПЦ, готовы подключиться», - добавил он.

РПЦ собирается отменить плату за вход в Исаакиевский собор, говорил на пресс-конференции 12 января председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он не уточнил, идет ли речь в том числе и о входе на колоннаду. Вслед за другими представителями Церкви он пообещал, что музейная деятельность в соборе будет продолжена. Викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Патриаршего совета по культуре, руководитель комиссии по взаимодействию Русской православной церкви с музейным сообществом епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) уточнил, что РПЦ не планирует ограничений на вход в храм, но во время служб посетителям предложат не входить в алтарную часть. «Будет предлагаться: обождите, зайдите с другой стороны», - сказал он. «Наверное, будет создано экскурсионное бюро, и эта структура будет получать средства на оплату труда экскурсоводов. Сейчас вход стоит 250 руб., и 93% доходов – это входные билеты. Как сказано, вход будет бесплатным – и эта статья доходов прекратит свое существование», – цитировал епископа «Интерфакс».

Вопрос «Интерфакса», как будет финансироваться содержание собора, если вход будет бесплатным, Мединский переадресовал руководству Петербурга и Петербургской епархии. Он подчеркнул, что специально эту тему не изучал и не обсуждал, а читал о финансировании в открытых источниках. «Насколько я читал в открытых источниках, предполагается, что затраты на содержание собора будут возложены на РПЦ», - отметил он.