Спор об Исаакии привел к потасовке в Заксобрании Петербурга

Разногласия по вопросу о передаче Исаакиевского собора в пользование Церкви привели к драке депутатов Заксобрания Петербурга, сообщает «Фонтанка.ру.». «Интерфакс» характеризует происшедшее как небольшую стычку. Закс большинством голосов принял обращение к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой передать собор РПЦ в минимальные сроки. За обращение проголосовал 41 депутат из 50, восемь были против, один воздержался, сообщает ТАСС.

Депутат-яблочник Михаил Амосов попросил коллег дать ему время на поправки, чтобы уточнить формулировки. Спикер Вячеслав Макаров отказался это сделать. После голосования Амосов начал ходить по залу, обвинял спикера в неуважении. Депутаты-единороссы насильно вывели его из зала, сообщает «Интерфакс». Амосов оттолкнул их, после чего Макаров остановил обсуждение вопроса и призвал парламентариев к порядку. Все депутаты, включая Амосова, вернулись на рабочие места и заседание продолжилось, сообщает «Интерфакс».

Амосов называл действия спикера нехристианскими, передает «Фонтанка.ру». Пока он ходил по залу, он выкрикивал: «Я за поправки, дайте сроки на поправки!». По версии «Фонтанки», депутаты Юрий Бочков и Сергей Купченко даже схватили за руки яблочника, но тот вырвался и продолжил выкрикивать свои требования. Стычка завершилась спустя несколько минут не в пользу Амосова, подводит итог издание.

Представляя проект обращения к Мединскому, спикер Макаров назвал решение губернатора Георгия Полтавченко по Исаакию «историческим», передает ТАСС. Обращение поддержали фракции «Единой России» и ЛДПР, подчеркивает «Фонтанка». Издание напоминает, что ускорить передачу храма Церкви спикера накануне попросил митрополит Варсонофий. Постановление Смольного предусматривает передачу здания РПЦ в течение двух лет, после оформления передачи всех музейных ценностей, эксперты считают, что времени потребуется больше.

Депутат Максим Резник при обсуждении обращения заявил, что ему неясно, почему этот вопрос поставлен в повестку дня и «куда делись те 20 лет совместной работы музея и РПЦ». «Те, кто ставит вопрос в таком контексте, обвиняя несогласных в разжигании розни, сами ее разжигают. Так можно костры инквизиции начать разжигать», – цитирует его «Фонтанка.ру». Обещавший оспорить решение о передаче храма в суде яблочник Борис Вишневский заявил, что решение о передаче собора принято с нарушениями законодательства. Эсер Алексей Ковалев считает, что здравомыслящие православные против этого решения и его ускорения: «120 предметов из Сампсониевского собора передают год. Сколько будут передавать 13 000 предметов?»

В ответ единоросс Андрей Васильев заявил, что у него есть претензии к директору музея Николаю Бурову: «Музею в своё время передавали 1160 предметов, а не 13 000. Надо проверить, не торгуют ли там ценностями?» (цитата «Фонтанки»). Амосов напоминал, что храм строился за счёт государственной казны, затем существовал в союзе Церкви и музея, и настаивал, что в постановление о его передаче нужны поправки, «чтобы музейная деятельность в соборе сохранилась».

Против передачи собора Церкви выступил Санкт-Петербургский союз ученых, организация считает, что это ущерб научной деятельности музея, а также нарушит права жителей Петербурга. Как передает «Интерфакс», союз напомнил, что Исаакий никогда не принадлежал Церкви и что сейчас сложившаяся практика богослужений учитывает интересы верующих.