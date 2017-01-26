ФТАР отзовет иск в CAS на годовое отстранение российских тяжелоатлетов

Федерация тяжелой атлетики России решила отозвать свой иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на годовое отстранение, сообщает пресс-служба федерации в четверг.

«Накануне исполком ФТАР принял решение об отзыве иска в CAS, который ФТАР подала в июле 2016 г. на решение исполкома IWF от 22.06.2016 г. об отстранении на 1 год стран, имеющих 3 и более положительных случаев по итогам ре-тестов Олимпийских проб 2008 и 2012 гг.», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в четверг в Будапеште прошла рабочая встреча президента Международной федерации тяжелой атлетики Томаша Аяна и президента Федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова.

«Обсуждались ключевые аспекты борьбы с допингом, взаимодействия с международной федерацией. Аян высоко оценил все произошедшие изменения в Федерации тяжелой атлетики России и предпринятые шаги по обновлению всего руководящего состава», - отмечает пресс-служба ФТАР.