Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету чемпионата Европы

Сборная России по биатлону выиграла золото в смешанной эстафете, которая проходила в воскресенье в рамках чемпионата Европы в Польше.

В составе российской команды выступили Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Александр Логинов. Команда в общей сложности сделала шесть неточных выстрелов и преодолела дистанцию за 1 час 12 минут 26 секунд.

Серебро досталось норвежской команде, с девятью неточными выстрелами они отстали от россиян на 36,4 секунды.

Бронзу получила команда из Украины. На ее счету шесть промахов + один штрафной круг и отставание от первого места на 37,1 секунды.