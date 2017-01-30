Титул «Мисс Вселенная» получила француженка

Француженка Ирис Миттенар получила титул «Мисс Вселенная», передает Reuters. Трехчасовое шоу проходило в столице Филиппин Маниле.

Миттенар 24 года, она учится на стоматолога. Она заявила, что очень удивлена тем, что выиграла. «Титул "Мисс Вселенная" был мечтой, каждая девушка хочет быть "Мисс Вселенной", – отметила она, добавив, что "все это удивительно".

В конкурсе принимали участие 86 девушек. Второе место заняла мисс Гаити Ракель Пелизье, третье – мисс Колумбия Андреа Товар.