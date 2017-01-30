Россиянам не разрешили участвовать в отборочных соревнованиях к Паралимпиаде-2018

Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) отклонил предложение Паралимпийского комитета России (ПКР) об участии российских спортсменов в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане, говорится на официальном сайте ПКР в понедельник.

Паралимпийским комитетом России (ПКР) получен ответ от Международного паралимпийского комитета за подписью президента МПК Филиппа Крейвена на предложение ПКР разрешить российским паралимпийским спортсменам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 г. в Пхенчхане (Корея) при конкретных гарантиях с нашей стороны, сообщили в ПКР.

«В ответе господин Крейвен сообщает, что предложения ПКР были представлены членам исполкома МПК. Исполком МПК рассмотрел и обсудил их 29 января 2017 г. на своем заседании в городе Бонн (Германия). После обсуждения этого вопроса исполком МПК принял решение отклонить предложения ПКР», - сказано в релизе.

В сообщении ПКР говорится, что организация продолжит подготовку российских спортсменов к зимним Играм в Южной Корее, а также оставляет за собой право отстаивать законные права отечественных паралимпийцев.

Также сообщается, что виновные в нарушении антидопинговых правил должны быть серьезно наказаны и что никакой государственной системы поддержки применения допинга в России не существовало и не существует.