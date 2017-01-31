CAS рассмотрит иски российских паралимпийцев 15 марта

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрит иски трехкратной паралимпийской чемпионки Маргариты Гончаровой и других российских паралимпийцев 15 марта, сообщается на официальном сайте CAS.

Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийский комитет России (ПКР) в августе 2016 г. Позднее ПКР подал апелляцию в CAS, но в конце августа она была отклонена.

В сентябре 34 российских паралимпийца подали коллективный иск в спортивный арбитраж в Лозанне.