Россиянин Седов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Российский лыжник Петр Седов финишировал первым в скиатлоне на этапе Кубка мира, который проходит в южнокорейском Пхенчхане. Россиянин преодолел дистанцию в 30 км за 1 ч 18 мин. 49,6 сек.

Вторым к финишу пришел норвежец Даниэль Сток (+22,5 сек.). Третье место занял другой представитель Норвегии Матиас Рундгрен (+42,1 сек.), который с минимальным отрывом опередил россиянина Константина Главатских.

Скиатлон – это смешанная гонка, в которой первую половину дистанции лыжники идут классическим ходом, вторую – коньковым.