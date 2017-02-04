Георгий Тараторкин будет похоронен 6 февраля на Троекуровском кладбище

Прощание с актером театра и кино Георгием Тараторкиным пройдет 6 февраля, он будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Театра имени Моссовета.

«Прощание с Георгием Георгиевичем состоится в Театре имени Моссовета в понедельник. Начало в 11 ч. Похоронен он будет на Троекуровском кладбище», – сказали в пресс-службе.

Тараторкин умер сегодня в возрасте 72 лет после продолжительной болезни. Он снялся более чем в 30 фильмах. Среди них «Преступление и наказание», «Дела сердечные», «Нам не дано предугадать».