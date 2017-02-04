Умер актер Георгий Тараторкин

На 73-м году жизни умер актер театра и кино Георгий Тараторкин. Об этом сообщается на сайте Театра имени Моссовета. «Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 г. после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин», – говорится в сообщении.

Тараторкин родился 11 января 1945 г. в Ленинграде. В 1966 г. окончил студию при Ленинградском ТЮЗе им. А. А. Брянцева.

Снялся более чем в 30 фильмах. Среди них «Преступление и наказание» (Раскольников), «Дела сердечные», «Нам не дано предугадать», «Маленькие трагедии», «Чисто английское убийство», «Богач, бедняк».

В 1984 г. Тараторкину было присвоено звание народного артиста РСФСР. Был секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации «Золотая маска». Преподавал во ВГИКе актерское мастерство.