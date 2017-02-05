Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета

Российский боксер Александр Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на президента WBC Маурисио Сулеймана.

«Поветкин исключен из рейтингов WBC. Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет», – сказал Сулейман.

Напомним, в допинг-пробе Александра Поветкина в декабре обнаружили запрещенное вещество остарин. Из-за этого был отменен его поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC.

В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба «Б» спортсмена тоже оказалась положительной.