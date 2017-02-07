Билеты в храм Василия Блаженного подорожают

Государственный исторический музей повысит цены на входные билеты в храм Василия Блаженного, чтобы ограничить нагрузку на памятник и обеспечить его сохранность. Это ТАСС сказал Алексей Левыкин, директор Исторического музея, филиалом которого является Покровский собор.

С 1 апреля полный входной билет на одного человека будет стоить 500 руб. вместо нынешних 350 руб., а семейный билет на двоих взрослых и максимум двоих детей – 800 руб. вместо 600. Все льготы музей обещает сохранить. В администрации считают, что только так получится регулировать поток посетителей. Собор, которому в прошлом году исполнилось 455 лет, является непростым с точки зрения сохранности памятником, он подвергается большой антропогенной нагрузке, а реставрационные работы там идут почти непрерывно, добавил Левыкин. Также приходится постоянно следить за состоянием грунта под зданием, «существующая на сегодняшний день ситуация уже опасна».

«Мы вынуждены рассматривать вопрос увеличения платы за вход, это вопрос серьезный и болезненный, мы постараемся компенсировать это большой линейкой льготных билетов. В прошлом году нам пришлось вводить в летний сезон выходной день. Мы не хотим закрыться от людей, но должны найти золотую середину между широким представлением памятника и задачами по его сохранению», – объяснил он.

«Если перед каждым музеем стоит задача привлечь как можно больше посетителей, то у нас здесь цель уже другая – сохранить этот знаковый для страны памятник для последующих поколений», – заявил директор музея.

Паломники и верующие могут посещать музей бесплатно, в год приходит около 3000 таких посетителей. По воскресеньям и в престольные праздники в соборе проводятся службы, во время которых доступ туристов ограничивается.

В последние годы в музее реставрируются и открываются для туристов новые пространства, в течение 2017 г. станет доступен придел блаженного Иоанна Московского с его мощами.