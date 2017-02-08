Губернатор Тюменской области: город не отказывается от ЧМ по биатлону 2021 года

Тюмень не отказывается от права на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 г. С таким заявлением выступил губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев. Так он прокомментировал результаты заседания внеочередного конгресса IBU, состоявшегося в австрийском Хохфильцене 8 февраля, передает информационное агентство «Тюменская линия».

«Что касается судьбы чемпионата мира по биатлону 2021 г. - на конгрессе было озвучено решение исполкома IBU, который предложил Союзу биатлонистов России добровольно отказаться от проведения чемпионата. В случае если такое решение не будет принято, исполком IBU оставил за собой право лишить Россию права на проведение чемпионата и не рассматривать заявку Тюмени. О нашей позиции я заявил на конгрессе. Мы считаем такое решение исполкома нелегитимным. Решение о проведении чемпионата в Тюмени принималось конгрессом IBU, и отменить его может только конгресс», - пояснил губернатор, добавив, что Россия имее право добиваться признания позиции исполкома IBU процессуально несостоятельной.

«Если до сентября 2018 г. РУСАДА не станет членом WADA, у нас нет никаких оснований претендовать на этот турнир. Это обязательное условие, это касается любого вида спорта, и это проблема не регионального уровня», - заключил он.