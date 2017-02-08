Тюмень лишили права проведения чемпионата мира по биатлону – СМИ

Международный союз биатлонистов (IBU) лишил Тюмень права проведения чемпионата мира 2021 г. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен.

Представители нескольких стран, в том числе США и Канады, ранее уже выступали с предложением лишить Россию права проведения ряда биатлонных соревнований, в том числе чемпионата мира 2021 г.

В декабре Союз биатлонистов России (СБР) предложил IBU перенести этап Кубка мира из Тюмени. Эти соревнования пообещали проигнорировать спортсмены из Норвегии, Великобритании и Чехии. Поводом к бойкоту послужили данные из второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Руководитель Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг сообщил, что IBU получил от WADA список с именами 31 российского биатлониста, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.