Международный союз биатлонистов временно отстранил Глазырину на основании доклада Макларена

Международный союз биатлонистов (IBU) решил временно отстранить от соревнований члена сборной России Екатерину Глазырину.

Как говорится в заявлении IBU, распространенном в пятницу, решение было принято на основании данных второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Рабочая группа пришла к выводу, что часть допинг-проб спортсменки в РУСАДА могла быть подделана. Исполнительный комитет ознакомился с имеющимися документами и принял решение о «незамедлительных действиях».

Решение вступает в силу с 10 февраля.

Ранее Глазырина вошла в состав сборной России на чемпионат мира, который стартовал накануне в австрийском Хохфильцене.